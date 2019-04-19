Приморские самбисты стали победителями первенства Европы Континентальное первенство по самбо собрало в кипрском городе Лимассоле спортсменов из 21 страны. За награды боролись более 260 юношей, девушек, юниоров и юниорок, отмечает портал Sportprimorye.

В составе сборной России честь Приморья защищали двое воспитанников краевой федерации самбо – Екатерина Цыберт и Евгений Еремин, выступления которых принесли национальной команде две золотые медали.

В первый же день соревнований отличилась уссурийская самбистка Екатерина Цыберт (тренер Кристина Сташкевич), которая стала лучшей среди юниорок до 56 килограммов.

Обладательница золотой медали первенства Европы после финала отметила, что победа ей далась нелегко.

«Я чувствовала свою ответственность перед командой, ведь именно мне довелось открывать встречи на ковре. Соперница мне выпала очень достойная. Мне кажется, я могла выступить еще лучше, но мешало волнение. Думаю, не имеет никакого значения, в какой по счету раз спортсмен выходит на ковер, – каждая схватка волнительна. Поэтому мой совет начинающим самбистам: настраивайтесь на встречу, но не слишком переживайте, трудолюбие и крепкие нервы помогут вам победить», – добавила Екатерина.

Ее победный почин подхватил представитель артемовского спортивного клуба «Мастер» Евгений Еремин (тренеры Алексей Писаренко и Михаил Суханов). Евгений выиграл все схватки среди юниоров в весовой категории до 52 килограммов и также стал обладателем титула победителя первенства Европы.

По итогам трехдневных соревнований российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете, собрав в своей копилке 39 медалей, из них 25 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

Как уточнили в краевом департаменте физической культуры и спорта, Екатерине Цыберт еще предстоят в октябре этого года выступления на первенстве мира в Испании, где вместе с ней регион будут представлять владивостокские спортсмены Лаура Веслополова (тренеры Оксана Фалеева и Инга Мызгина) и Глеб Познахирко (тренеры Виктор Стороженко и Валерий Стенников).

Отметим, что в связи с 80-летием самбо как отдельного вида спорта 2019 год в России объявлен Годом самбо, в рамках которого в стране пройдет ряд приуроченных мероприятий. Кроме того, начиная с 2019 года в Российской Федерации ежегодно 16 ноября будет отмечаться День самбо.

Напомним, что самбо для Приморского края – знаковый вид спорта. Один из его основателей, Василий Ощепков, долгое время жил и работал во Владивостоке. В сентябре 2016 года на Корабельной набережной был открыт мемориальный комплекс в честь этого выдающегося мастера боевых искусств.

В Приморье самбо успешно развивается на протяжении нескольких десятилетий, а спортсмены стабильно показывают высокие результаты в этом виде единоборств на всероссийских и международных соревнованиях. Во Владивостоке с 1998 года ежегодно проводится международный турнир «Мемориал Юрия Потапова» категории «А», на который приезжают сильнейшие самбисты со всего мира.

Автор: Отдел новостей «В»