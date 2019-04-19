«Вихрь» закружит в танце Большой весенний концерт проведет в субботу народный ансамбль танца «Вихрь». Он приглашает всех любителей хореографии к себе в гости.

Участники коллектива только что вернулись из Москвы, где принимали участие в большом танцевальном конкурсе российского масштаба. С собой они привезли пять дипломов лауреатов первой степени, рассказала Тамара Грибанова, руководитель «Вихря».

– Мы считаем, что такой успех на конкурсе и большой концерт – достойное завершение нашего 51-го творческого сезона, – сказала Тамара Григорьевна. – Мы подготовили три хореографических блока «МультХоровод», «Люблю тебя, моя Россия!» и «Хоровод дружбы». Все действа прославляют красоту и многообразие окружающего мира, единство ценностей для всех наций: мир, любовь, дружбу.

Ну а после отчетного концерта для «вихревцев» снова наступят конкурсные будни: ансамбль заявлен на участие в международных фестивалях в Тяньзине и Яньцзи (КНР), Пхохане (Южная Корея), в Хабаровске на Всероссийском турнире по народному танцу.

Автор: Отдел новостей «В»