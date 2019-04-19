Лига ходьбы «Женьшень» приглашает в поход Очередной бесплатный поход будет организован во Владивостоке в эти выходные. Любители пеших прогулок отправятся вместе с лигой ходьбы «Женьшень» на мыс Вятлина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участникам предстоит пройти по маршруту остановка «Коммунальная» – мыс Вятлина – остановка «Океанариум». Поход будет несложным, общая протяженность маршрута составит около 10–12 км, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Сбор участников в 8.15 на остановке «Изумруд», отправление на автобусе маршрута № 29Д до Русского острова.

«Просим всех иметь с собой репелленты, провести обработку одежды и одеваться соответственно в связи с пробуждением клещей», – напоминают организаторы.

Уточнить все интересующие вопросы можно по телефону 8-904-628-45-50.

Автор: Отдел новостей «В»