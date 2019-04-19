Спрос на поваров возрос Профессия повара в 2018 году в России оказалась более востребованной, чем работа менеджера, сообщило РИА «Новости» в сервисе для размещения объявлений «Авито».

Эксперты сервиса проанализировали изменения в профессиях за два года по базе сервиса. По их оценке, на 16 самых массовых профессий в России в 2018 году приходилось 50 % всех вакансий.

«Самыми востребованными в России остаются продавцы (13 %) и водители (8,6 %). Третье место заняли повара (3,6 %), четвертое – менеджеры (3,5 %)» – рассказали в сервисе.

Профессия уборщика занимает пятую строчку в рейтинге востребованности, доля этого вида деятельности в объявлениях о найме в 2018 году составила 3,2 %. Администраторы – на шестом месте (2,9 %), на седьмом – разнорабочие (2,5 %). За ними в рейтинге следует профессия оператора (2,2 %), грузчика (2,1 %), а охранники (1,9 %) замыкают топ-10 самых востребованных профессий.

В «Авито» также указали, что важным фактором изменений на рынке труда выступают внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация.

«Эту ситуацию хорошо иллюстрирует сокращение числа вакансий в таких сферах, как юриспруденция (минус 15,8 %), банковское дело (минус 13,9 %), страхование (минус 7,7 %) и бухгалтерия (минус 5,5 %). Исключением выступают госслужба и некоммерческие организации, предложение о работе в которых увеличилось на 10,3 % за год», – добавили в компании.

Автор: Отдел новостей «В»