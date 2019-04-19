Сколько в тебя влезет бургеров? Чемпионат по скоростному поеданию пищи уже во второй раз пройдет во Владивостоке в одном из крупных торговых центров в субботу.

На этот раз в акции участвует не один, а пять арендаторов местного фуд-корта, поэтому ассортимент предлагаемых в соревновании блюд значительно возрастет.

Как рассказали организаторы фуд-турнира, само мероприятие пройдет с 13 до 17 часов и в течение этого времени будет несколько турниров по поеданию различных блюд на скорость. Участникам нужно будет в рекордно короткие сроки прожевать онигири, панкейки с шариком мороженого, хот-доги, завертоны и донатсы. Кроме того, участникам предстоит пить на скорость чай.

Автор: Отдел новостей «В»