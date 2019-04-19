Яйцо дешевеет, курятина дорожает Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в марте выросла незначительно и осталась ниже среднероссийского показателя (5,3 %).

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, заметно выросли цены и тарифы на услуги. Основной причиной стали возросшие издержки транспортных организаций в связи с предшествующим ростом цен на авиакеросин и бензин.

Годовая продовольственная инфляция в регионе в марте осталась на уровне 5,7 %. Наблюдалось снижение цен на рыбу и яйца в годовом выражении, а также замедление темпов прироста цен на колбасные изделия и молочные продукты, фрукты и основные виды овощей. Такая ситуация отмечается в большинстве регионов ДФО в основном благодаря самообеспеченности рыбопродуктами, яйцом. Тем не менее продолжали ускоряться годовые темпы роста цен на отдельные продовольственные товары – курятину, сыр, соль, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, пшено, гречку, макароны, капусту. Причиной этого стало сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках, а также повышение закупочных цен вследствие роста издержек производителей, включая затраты на корма, электроэнергию и транспортные расходы.

Годовая непродовольственная инфляция в регионе в марте снизилась до 3,4 % с 3,5 % в феврале. Основными товарными группами, рост цен на которые замедлился, стали моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые приборы, обувь, ювелирные изделия, строительные материалы, легковые автомобили, что связано помимо прочего с укреплением рубля в начале года. Также замедлились годовые темпы прироста цен на дизельное топливо и бензин.

Годовая инфляция на услуги в марте выросла на 0,3 п.п. до 6,0 %. Основной вклад в ее динамику внес рост цен и тарифов на услуги воздушного, железнодорожного и городского пассажирского транспорта, а также бытовые услуги, услуги образования, услуги в сфере туризма. Повышение тарифов на транспортные услуги в большей степени связано с переносом в цены произошедшего в 2018 году роста цен на авиационный керосин и бензин. Вместе с тем существенное влияние оказал и рост издержек на аэропортовое и навигационное обслуживание.

«Повышение цен на авиационное топливо не повлияло на стоимость билетов по направлениям из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана до Москвы и обратно (действует программа «Плоские тарифы»), но оказало влияние на цены билетов по другим направлениям. И именно это сказалось на инфляции услуг воздушного транспорта в регионе в целом», – объясняет начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

По результатам опроса Банка России ожидания роста цен в ДФО на ближайшие три месяца снижаются второй месяц подряд. Это указывает на то, что влияние повышения ставки НДС на цены в основном исчерпано. По прогнозу Банка России, пик годовой инфляции в целом по России будет пройден в марте-апреле 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4 % уже во втором полугодии. Годовая инфляция вернется к 4 % в первой половине 2020 года, прогнозирует Банк России.

Автор: Отдел новостей «В»