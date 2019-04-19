К Токаревскому маяку не пустят автотранспорт Дорожные службы Владивостока установят новые знаки в районе Токаревского маяка. Здесь появятся знаки «Пешеходная зона» и «Въезд запрещен», сообщили в пресс-службе краевого центра.

«Токаревский маяк – одно из излюбленных мест отдыха наших жителей, а также гостей города. В целях обеспечения безопасности отдыхающих здесь запрещен въезд автотранспорта. Соответствующие знаки установят в ближайшее время», – пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Жителей и гостей краевого центра просят с пониманием относиться к установке новых дорожных знаков, а также соблюдать их требования.

Автор: Отдел новостей «В»