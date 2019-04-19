На Светланской ограничат движение и парковку Движение и парковку транспортных средств временно ограничат на центральных улицах Владивостока 1 Мая. Такие меры будут приняты с целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Праздничное шествие пройдет на улице Светланской. С 7.00 до 15.00 движение автотранспорта и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

– на улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

– на улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– на улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

– на улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а на улице Петра Великого;

– на Корабельной набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б на улице Светланской;

– в Светланском переулке: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с Корабельной набережной;

– на улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 83а на улице Светланской до дома № 16 на улице Пушкинской;

– на улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

– на улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Объезд будет организован по улицам Алеутской, Семеновской, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.

Автор: Отдел новостей «В»