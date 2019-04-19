Мэрия объявила аукционы на проведение капремонта 15 улиц Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская, Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская и Шкотовская – эти улицы вошли в перечень объектов, где будет проведен капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Аукционы на поиск подрядчиков объявила администрация краевого центра, сообщили в пресс-службе краевого центра.

Благодаря реализации национального проекта во Владивостоке заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров, 17 остановочных павильонов. Кроме того, в ходе ремонта будут заменены все люки и решетки инженерных сетей, отремонтированы лестницы и подпорные стены, расположенные на этих участках дорог, установлены леерное ограждение и тактильная плитка на пешеходных зонах для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока подготовили все необходимые документы для включения 16 объектов в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо масштабного ремонта 15 улиц будет построен и новый надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

«Все улицы, где будет проведен ремонт, отобраны по многочисленным просьбам горожан и с учетом требований программы. На всех объектах будет проведен комплексный ремонт дорожного полотна и тротуаров», – добавили специалисты городской администрации.

О времени начала ремонтных работ будет сообщено дополнительно по итогам проведения открытых аукционов и заключения договоров с подрядчиками.

Напомним, что столица Приморья вошла в число субъектов, где будет реализован национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе реализации нацпроекта БКАД планируется отремонтировать более 16 километров дорог. За прошлые годы, 2017-й и 2018-й, во Владивостоке был реализован федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». За два года удалось комплексно отремонтировать более 25 километров дорог на 17 улицах.

Автор: Отдел новостей «В»