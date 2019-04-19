Конкурс дизайн-проектов НТО продлится до 5 мая Управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока продолжает принимать заявки на конкурс лучших дизайн-проектов нестационарных торговых объектов (НТО), сообщили в пресс-службе мэрии.

Участникам конкурса предлагают разработать дизайн-проекты типовых архитектурных решений НТО для трех зон размещения: исторической части города, гостевого маршрута и жилых районов.

«Мы хотим сформировать единый стиль нестационарных объектов во Владивостоке. Это позволит сделать город внешне более привлекательным и эстетичным. Также мы уверены, что формирование единого стиля позволит повысить привлекательность Владивостока среди туристов», – рассказала Татьяна Шлеина, начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока.

Конкурс проводится в нескольких номинациях. Его участники могут предложить дизайн-проекты павильонов (площадь не более 100 кв. м, высота не более 5 м), киосков (площадь до 20 кв. м, высота не более 4 м), торговой галереи, бахчевого развала, елочного базара и торговой тележки.

Кроме того, участники могут представить на конкурс неограниченное количество работ в разных номинациях. Их будет оценивать конкурсная комиссия, в состав которой войдут эксперты в области градостроительства и архитектуры. Победители конкурса получат почетные дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 5 мая подать заявление и конкурсный дизайн-проект. Материалы принимают в управлении градостроительства и архитектуры (ул. Западная, 15, кабинет 603) и по электронной почте ugia@vlc.ru.

Автор: Отдел новостей «В»