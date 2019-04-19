Опоры уличного освещения красят антивандальной краской Почти две тысячи опор уличного освещения во Владивостоке обработают специальной антивандальной краской – так в городе борются со стихийной расклейкой объявлений. Ежегодное наведение порядка начинается с наступлением стабильных плюсовых температур и продлится вплоть до Дня города.

С середины апреля по конец июня сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) приведут в порядок и покрасят около 1000 опор вдоль дороги от остановки «Фабрика «Заря» до центра, а также 860 столбов освещения в центре города, уточнили в пресс-службе мэрии. Большинство этих опор носит двойное назначение – на них крепятся контактная электросеть и уличное освещение. Однако расклейщики объявлений не считаются со значимостью этих объектов и превращают их в рекламные столбы.

«Рекламная расклейка очень портит внешний вид города, и мы всегда боролись с этим явлением. Раньше просто снимали объявления и мыли столбы, но через несколько дней снова все заклеивалось. Три года назад нашли выход – стали обрабатывать опоры специальной антивандальной краской, – отметил директор ВПЭС Владимир Латышев. – Раньше красили столбы на высоту три метра, но расклейщики добираются и выше этого уровня. Поэтому с этого года мы красим на высоту пять метров. Надеемся, это поможет сохранить чистоту в городе».

Секрет состава антивандальный краски производители не раскрывают, но специалисты, которые с ней работают, отмечают, что при застывании она становится схожа с тонким стеклом или фарфором. Но главное то, что на ней действительно не держится ни клей, ни скотч. Правда, этот уникальный состав недешевый, но муниципальное предприятие вынуждено идти на эти затраты, чтобы бороться с вандалами и содержать опоры освещения в чистоте.

Автор: Отдел новостей «В»