Новую линию загрузили мусором Новую линию по сортировке отходов запустили во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе края, это уже вторая технологическая линия, которая работает на мусороперерабатывающем полигоне в районе улицы Холмистой.

«Производительность запущенной линии позволяет отсортировывать до 300 тонн городских отходов в сутки. Всего же оборудование перерабатывает до 70 % бытовых отходов, собираемых в городе», – пояснил представитель предприятия Сергей Лазарев.

По его словам, новая линия позволяет отсортировывать полезные фракции – картон, бумагу, полиэтилен, пластик, алюминиевые и жестяные банки, стекло. Оборудование обслуживают 28 сортировщиков, которые раннее работали на закрытом мусоросжигательном заводе, – по 14 на каждую линию.

Сергей Лазарев отметил, что с запуском сортировочной линии модернизация процесса переработки городского мусора не останавливается. Следующим шагом будет закупка новой техники, что позволит отсортировывать до 100 % бытовых отходов. Также компания планирует запустить дробильную установку для переработки строительного мусора.

В администрации региона отметили, что положительный опыт Владивостока по переработке отходов будет востребован во всем крае.

В пресс-службе края заверили, что в этом году начнется проектирование мусоросортировочных станций и строительство на отдаленных территориях Приморья мобильных комплексов по переработке коммунальных отходов.

Автор: Отдел новостей «В»