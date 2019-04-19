Бизнесу отдадут Первую Речку, туристам – железнодорожный вокзал Японская компания «Никкен Секкей» представила в администрации края концепцию мастер-плана Владивостока, сообщили в пресс-службе региона.

Исполнительный генеральный директор по исследованиям «Никкен Секкей» Исикава Такаюки отметил, что с 2016 года компания занимается разработкой мастер-плана столицы Приморья. Предложения японских специалистов уже были учтены при внесении изменений в Генплан города.

«В основу концепции развития Владивостока легли образование, экономика и туризм», – отметил Исикава Такаюки.

По замыслу японской стороны, в дальневосточной столице необходимо создать образовательный хаб, туристский и бизнес-районы – восточные ворота туризма и бизнеса.

Так, партнеры предлагают оборудовать туристскую зону в районе железнодорожного вокзала с оформлением прибрежной зоны и устройством набережных и прогулочных мест. Бизнес-район планируется разместить на Первой Речке. По задумке японских специалистов, здесь также должны быть созданы условия для отдыха и гостиничная инфраструктура. Предполагается, что большой потенциал для развития данного района даст территория, где в данный момент находится нефтебаза.

По мнению японских коллег, решающее значение для создания современной и удобной инфраструктуры Владивостока имеет организация транспортного сообщения, в том числе и железнодорожного.

«Начиная с рационализации автобусных маршрутов, схемы движения, установки «умных» светофоров и заканчивая строительством кольцевой автодороги и развязками», – пояснил заместитель генерального директора департамента общей политики министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Одзава Кадзуо.

Отмечено, что первым шагом в реализации проекта должно стать включение мастер-плана в Генплан Владивостока.

Автор: Отдел экономики «В»