За рулем автобуса обнаружили пьяного водителя Госавтоинспекция Владивостока провела профилактическое мероприятие «Автобус», сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

За два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили четыре факта эксплуатации технически неисправных пассажирских автобусов. Обнаружили два транспортных средства с неисправным рулевым управлением или тормозной системой. Пять водителей перевозили пассажиров на автобусах, не прошедших технический осмотр, еще два не имели путевого листа. Один водитель не имел права управления транспортным средством, еще двое его коллег не имели при себе документов, подтверждающих прохождение предрейсового медицинского освидетельствования, один водитель отстранен от управления транспортным средством за нахождение за рулем в состоянии опьянения.

В ходе проверок выявлен случай остановки пассажирского автобуса далее первого ряда от края проезжей части.

Также полицейскими привлечены к административной ответственности две компании, в которых допустили выпуск на линию автобусов, водители которых не прошли предрейсовый медицинский осмотр. Выявлен один автобус, регистрация которого аннулирована ввиду ненадлежащего технического состояния, однако он выпущен на линию. Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию данного транспортного средства, привлечено к ответственности согласно действующему законодательству.

В Госавтоинспекции Владивостока отмечают, что проверка пассажирских автобусов проводится ежедневно. Так, с начала года сотрудниками городской ГИБДД за различные нарушения ПДД привлечены к административной ответственности 72 водителя, осуществляющих перевозку пассажиров. Административные материалы составлены также в отношении 7 юридических и 17 должностных лиц.

Автор: Отдел новостей «В»