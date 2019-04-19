Дальхимпром очистили от свалок Сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) продолжают работы по наведению порядка во Владивостоке.

На этой неделе дорожники убирают свалки мусора на откосах и в лесопарковых зонах на Дальхимпроме, Кунгасном, Эгершельде и в других районах города, сообщили в пресс-службе краевого центра.

«Очень часто свалки появляются в лесопарковых зонах, на откосах и вблизи частного сектора. В плановом режиме наводим порядок и убираем такой мусор. С начала года уже убрали более 50 больших свалок», – добавили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Автор: Отдел новостей «В»