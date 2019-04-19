Пройди по городу, вспомни историю Общество изучения Амурского края приглашает жителей Владивостока на памятное мероприятие «Экскурсионный день – 135 лет вспоминая историю», посвященное 135-летию со дня образования ОИАК и строительства знаменитого здания «Кунст и Альберс».

Экскурсионный день будет состоять из нескольких бесплатных прогулок по памятным местам нашего города с подробным рассказом о них.

Цель мероприятия, по словам организаторов, привлечение внимания общественности к использованию исторически значимых мест во Владивостоке.

Желающие принять участие в «экскурсионном дне» могут прийти 25 апреля к 11.30 к памятнику борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Продолжительность экскурсий – 40 минут, а после, до 13 часов, все участники смогут в Старом дворике ГУМа прогуляться и сфотографироваться с моделями Дома исторического костюма, одетыми в костюмы конца XIX – начала XX вв.

Автор: Отдел новостей «В»