Парадным строем проедут «Тигры» Бронеавтомобили «Тигр» впервые будут представлены жителям и гостям Владивостока на параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила пресс-служба края, торжественные, памятные и праздничные мероприятия 9 Мая пройдут во всех муниципальных образованиях края. Главный региональный парад Победы традиционно состоится во Владивостоке.

Планируется, что в нем будут задействованы более 1700 военнослужащих, включая батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск. Торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского суворовского военного училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Впервые в параде Победы примет участие парадный расчет военнослужащих-женщин.

Помимо этого, в параде будет задействовано более 50 единиц боевой техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400, береговые ракетные установки «Бастион», комплексы ПВО «Оса», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортеры БТР-82А. Впервые жителям и гостям края представят бронеавтомобили «Тигр».

Отметим, генеральная репетиция парада во Владивостоке состоится 7 мая. Кроме того, до этого дня будет проведено около 15 тренировок.

Автор: Отдел новостей «В»