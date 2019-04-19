СМИ не исключают встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке Дальневосточный федеральный университет временно закрывает для занятий один из корпусов.

Как предполагает агентство «Интерфакс», вуз готовится принять важных гостей.

«В рамках визита официальных делегаций 24 и 25 апреля будут перенесены занятия», – говорится в объявлении, разосланном студентам ДВФУ на внутреннем сайте вуза, которым располагает редакция «Интерфакс – Дальний Восток».

На вопрос о том, связано ли это с визитом делегации северокорейского лидера Ким Чен Ына, сотрудник пресс-службы не дал прямого ответа.

«Мы не можем эту информацию подтвердить, к сожалению. Опровергнуть тоже не можем», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына на следующей неделе в Россию действительно готовится. Встреча глав двух стран, возможно, пройдет во Владивостоке перед отлетом президента РФ Владимира Путина в Пекин на саммит «Один пояс – один путь» 26-27 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Известия».

В среду в расписании аэропорта Владивосток появилась информация о внеплановом авиарейсе из северокорейского Пхеньяна, запланированном на следующую неделю. Пресс-службе аэропорта и авиакомпания AirKoryo сообщили, что это не спецрейс.

СМИ предполагают, что встреча может пройти в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Автор: Отдел новостей «В»