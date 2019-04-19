Российские и тайские моряки проверили связь Завершился неофициальный визит отряда кораблей ВМС Королевства Таиланд во Владивосток. Как сообщила пресс-служба ТОФ, фрегат УРО «Бангпаконг» и фрегат «Наресуан» посетили наш город впервые после 15-летнего перерыва.

Во время визита моряки отряда и курсанты военных училищ ВМС Таиланда встретились с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем, возложили венок к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота», побывали в музее ТОФ, посетили музейные комплексы «Подводная лодка С-56» и «Ворошиловская батарея». Прошли товарищеские соревнования между российскими и таиландскими моряками по футболу и перетягиванию каната.

После выхода из главной базы флота в акватории Японского моря ракетный катер «Р-14», который осуществлял лидирование отряда до кромки территориальных вод Российской Федерации, и корабли ВМС Таиланда провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и организации связи. Позднее в море прошла церемония прощания боевых кораблей двух стран.

Автор: Отдел новостей «В»