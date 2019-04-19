Олег Гуменюк: Застройщики обязаны учитывать интересы людей С вопросами строительства новых объектов в уже застроенных районах к главе Владивостока Олегу Гуменюку в ходе приема граждан по личным вопросам обратились сразу две группы жителей. Обе стройки – из категории конфликтных, отметили в пресс-службе мэрии.

Так, резидент свободного порта Владивосток ООО «Владимирское» планирует построить многоэтажный жилой дом в районе Новгородского переулка и ул. Металлистов, 26. Жители ближних домов (а здесь расположен старый частный сектор) категорически против строительства, так как в зону застройки попадают единственная дорога и все проезды к их домам, а также колодец.

Как доложила начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова, специалисты внимательно изучили все документы по строительству и заявления людей, в связи с чем принято решение установить публичный сервитут на проезды к домам. По мнению специалистов, в случае установления такого сервитута и сохранения дороги строительство многоквартирного жилого дома здесь будет невозможным, так как дорога занимает значительную площадь участка.

В управлении муниципальной собственности также сообщили, что колодец, более года назад признанный бесхозяйным имуществом, теперь по решению суда оформлен в муниципальную собственность, а значит, будет внесен в градплан – важный градостроительный документ. Таким образом, застройщик обязан будет учесть все эти изменения и интересы людей. На сегодня разрешение на строительство по этому адресу не выдавалось.

Еще одна конфликтная стройка волнует жителей. В районе ул. Марины Расковой, 4 и ул. Связи, 5 компания «Строй-ка», которая представила документы регистрации в качестве резидента свободного порта, намерена возвести объект (по предварительной информации, парковку).

Однако на земельном участке, где планируется стройка, с далеких советских времен расположены гаражи. К сожалению, их владельцы свою собственность до сих пор не оформили, но нашли все правоустанавливающие документы 1985 года, которые помогут зарегистрировать объекты в законном порядке. Теперь вопрос решается в суде, и администрация Владивостока готова встать на сторону граждан.

Подводя итог обсуждению, Олег Гуменюк поручил специалистам внимательно изучить, что планирует на спорном участке строить резидент свободного порта. В последнее время конфликтных ситуаций с проектами строительства, предложенными резидентами, к сожалению, возникает немало. Глава города подчеркнул, что на сегодня разрешение на строительство здесь не выдано и любые решения будут приниматься с учетом мнения жителей.

Автор: Отдел новостей «В»