Взялись за метлы и лопаты Владивостокцев приглашают присоединиться к общегородскому субботнику

В субботу, 20 апреля, во Владивостоке пройдет общегородской субботник. К большой уборке присоединятся и активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) «Спутник Владивостока». Жители активно убирают не только возле своих домов, но и общественные территории в своем микрорайоне, отметили в пресс-службе мэрии.

Большую часть мусора в своем микрорайоне жители Спутника убрали еще в прошлые выходные. Порядок навели на берегу соленой протоки, которая известна жителям и гостям Владивостока как место обитания краснокнижных уток-мандаринок. Мусор, сухую листву собрали и в лесопарке на территории бывшего пионерского лагеря «Березка». На субботнике активисты собрали почти четыре с половиной тонны мусора, а также брошенные шины, в том числе от большегрузов.

«К работе мы всегда привлекаем детей, а у нас на территории ТОСа живет больше 150 мальчишек и девчонок дошкольного и школьного возраста, – отметила председатель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко. – После участия в субботнике дети начинают ценить чужой и свой труд, не мусорят сами и другим не дают. А вообще, в нашем районе очень трудолюбивые и активные ребята. Они всегда с радостью участвуют в субботниках».

ТОС «Спутник Владивостока» объединяет 207 домов частного сектора. В прошлом году тосовцы установили новую детскую площадку на своей территории, которую предварительно благоустроили. Это стало возможным благодаря финансовому гранту от администрации Владивостока. При этом жители продолжают активно обустраивать свой район.

20 апреля тосовцы вместе со всеми горожанами снова выйдут на уборку. Весь собранный мусор после субботника с придомовых территорий будут вывозить управляющие компании, а с общегородских – сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». За каждым районом закрепят спецтехнику для погрузки и вывоза.

Чтобы пакетированный мусор оперативно вывезли, необходимо сообщить в административно-территориальное управление своего района адрес, где планируется навести порядок.

«Уже сейчас компании сообщают нам, где они планируют провести субботник. Все адреса включаем в список для дальнейшего вывоза мусора», – пояснили специалисты мэрии.

Сообщить информацию о месте проведения санитарной акции общественники могут по следующим телефонам:

Советский район – 2614-309, 2614-280;

Ленинский район – 2614-245;

Первомайский район – 2614-316, 227-35-30;

Первореченский район – 236-05-48;

Фрунзенский район – 2614-461.

Напомним, что 1 апреля во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. С наступлением стабильных плюсовых температур в городе началось масштабное наведение чистоты и порядка. В субботу, 20 апреля, всех жителей Владивостока призывают принять участие в общегородском субботнике. На большую уборку выйдут депутаты, сотрудники мэрии, администрации края, предприятий и организаций различных форм собственности, школьники и студенты, а также общественность. Двухмесячник чистоты продлится до 26 мая.

Кстати

Принять участие в субботниках приглашают владивостокцев и общественные организации.

Так, 20 апреля организаторы всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» будут убирать территорию мыса Вятлина. Желающие принять участие в этом мероприятии могут подъезжать к месту событий к 11 часам, справки по телефону 8-908-442-08-78.

Общество изучения Амурского края будет очищать 20 апреля в 10 утра сопку Бурачка (ул. Терешковой, 3а), справки по телефону 8-914-715-20-57, а 27 апреля в 11 часов проведут субботник на восточном побережье о. Русского (от мыса Вятлина до мыса Ахлестышева), справки по телефону 8-984-193-43-43.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ