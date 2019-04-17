Сенсация с земляничным ароматом Новинки на ягодной грядке

Самая верная примета весны: начали работать рынки по продаже посадочного материала. Многие владивостокские дачники по пути на свои участки заезжают на садоводческую торговую площадку в районе Де-Фриза, чтобы приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников, рассаду овощных культур, цветов, земляники садовой.

– Нашли, что искали? – поинтересовались мы у Елены Игнатовой, которая возвращалась к машине явно не с пустыми руками.

– На этот год у меня в планах обновить ягодный ассортимент, и прежде всего земляники садовой, – поделилась Елена Александровна. – Искала что-нибудь необычное. Заинтересовали сорта, которые предлагают партизанские питомниководы Кустовы. Например, большие надежды связываю с сортом Олимпия. По описаниям ягода у него очень крупная, сладкая, с выраженным земляничным ароматом, быстро не портится. К тому же сорт высокоурожайный.

Не зря получил свое название сорт среднего срока созревания Сенсация – вкус ягод у него, говорят, действительно сенсационный, они тают во рту. Многие наслышаны о Купчихе с ароматом лесной земляники и необычной формой ягод – будто с ушками. Вот и я не устояла, решила развести.

Есть и другие новинки как летней, так и ремонтантной земляники садовой. Сейчас задача – правильно сделать посадку.

Автор: Надежда БРАЖИНА