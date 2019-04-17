Запас прочности Не обрезайте старые листья, пока не появятся молодые

Нужно ли сейчас удалять старые листья у гейхер, гейхерел, бадана? Или рано? Молодых листочков на них еще нет, поэтому непонятно, живы они или нет. Такой вопрос владивостокские цветоводы-любители адресовали ландшафтному дизайнеру Регине Ким.

Регина Викторовна пояснила, что речь идет о многолетниках, зимующих с листьями. После зимы они не очень красивые, но помогают растениям легче пережить этот непростой период. Поэтому их пока рано убирать.

– Флокс шиловидный сейчас тоже лучше не обрезать, – посоветовала Регина Ким. – Сказалась бесснежная зима, вот он и не радует вас пока. Но от старых побегов начнут отрастать новые, и в конце весны уже будет видно, что надо резать. Сейчас побеги хоть и выглядят сухими, но не ломаются. Есть надежда, что часть из них скоро оживет.

– Шиловидный флокс расцветает примерно в середине мая, подхватывая эстафету у первоцветов, цветет на прошлогодних побегах, образуя большие цветовые пятна. И чтобы рано зацвел, надо стараться сохранить прошлогоднюю листву, – подтвердила опытный цветовод Ирина Береснева, имеющая богатую коллекцию этой эффектной цветочной культуры в пригороде Владивостока. – Отцветает в середине июня, и я сразу же обрезаю его примерно на треть. Удаление верхушек является стимулом повторного цветения. При благоприятно сложившихся условиях он действительно зацветает второй раз, – рассказывает хозяйка дачи. – Культура эта неприхотливая, благодарная, не требует слишком плодородной почвы, поливов. Но некоторые особенности в уходе есть. Например, в марте, после того как сойдет снег, нужно укрыть посадки флокса (на зиму укрытия не делаю), иначе они обгорят на ярком весеннем солнце. Использую для этой цели картон, который снимаю примерно через месяц. В те дни, когда яркого солнца нет, укрытие сдвигаю.

Считается, что высаживать шиловидный флокс лучше на склонах, горках, а внизу он будет вымокать. Но у нас на участке хоть и очень близко находятся грунтовые воды, это не мешает флоксу хорошо разрастаться и пышно цвести.

Автор: Надежда БРАЖИНА