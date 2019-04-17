Рассада не устоит на черной ножке Без профилактики не обойтись

Черная ножка – беда для рассады. Это заболевание молодых растений, и иногда от него полностью погибают всходы капусты, огурца, томата, астры однолетней, бальзамина и др.

Семядольные листья желтеют и увядают, стебель растений на уровне почвы чернеет, и на нем образуются перетяжки.

– Будьте внимательны, потому что при таких симптомах рассада быстро увядает и погибает, – предостерег Алексей Карпенко, ведущий специалист по защите растений по Михайловскому району, и посоветовал предпринимать меры профилактики.

– Для дезинфекции семян перед посевом их выдерживают 20 минут в 1% растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды). Затем промывают их в чистой проточной воде.

Такой же эффект дает протравливание семян в течение 7-8 минут в 2-3% растворе перекиси водорода, предварительно нагретом до 38-45°C.

А вот обработка семян в 1% растворе соляной, в 0,04% фосфорной или 3% уксусной кислоты помогает избавиться от инфекции, находящейся на их поверхности.

Хорошие результаты дает обеззараживание семян в растворе сока алоэ (1:1, продолжительность обработки – 24 часа). Перед выделением сока листья алоэ выдерживают в темном помещении 5-6 суток при температуре 2-3 °C. Семена после обработки не промывают. В результате растения быстрее развиваются, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.

Семена помидоров можно в течение 15 минут обеззараживать в растворе 1 г марганцовокислого калия, 0,1 г медного купороса, 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. После обработки – промыть.

Помните: если в соляной и других кислотах обрабатывать семена с небольшими трещинками и повреждениями кожицы, то всхожесть и энергия прорастания резко снизятся.

При появлении на рассаде первых симптомов заболевания на несколько дней прекращают полив растений. Пораженные части можно припудрить древесной золой или молотым углем, верхний слой почвы (1-2 см) осторожно удалить и подсыпать чистого, лучше речного песка.

Автор: Надежда БРАЖИНА