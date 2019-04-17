Клетка для любимой и ее родителей Уголовное дело о похищении семьи из Владивостока сдано в архив. Но белые пятна в нем остались

В июне 2016 года в СМИ появилась информация о похищении во Владивостоке супругов Пресняковых* и их дочери Виктории, студентки ДВФУ. Ссылаясь на представителя пресс-службы следственного управления СК России по Приморскому краю, пресса сообщала, что преступление совершил мужчина 1988 года рождения, при этом он похитил крупную сумму в валюте и рублях, а также ювелирные изделия, которые хранились в домашних сейфах жертв киднеппинга. Грабителя задержали, но до суда он не дожил…

«На квартире похитителя полицейские нашли арсенал огнестрельного оружия и «корочки» сотрудников ФСБ»

«В бомбоубежище он приковал Пресняковых наручниками к металлическим прутьям и заварил дверь клетки»

«Я буду вас резать по кусочкам, а потом пристрелю. И до дочери вашей доберусь...»

С момента описываемых событий прошло более трех лет, и уже можно раскрыть некоторые подробности этой истории, оставшиеся за пределами публикаций в СМИ. Расследовал преступление следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приморскому краю Михаил Петрук.

К преступлению готовился, как профессионал

...Когда Виктория заявила Никодиму, что между ними все кончено и чтобы он ей больше не звонил и не искал встреч, парень был ошарашен. Почему? А как же шесть лет, что он за ней ухаживал? Вычеркнуть из жизни и забыть? Ведь девушка всегда говорила, что Никодим ей небезразличен. Даже подругам представляла как своего жениха. Значит, лгала и никакой любви не было?

Неожиданный и необъяснимый разрыв с любимой 27-летний Никодим Милехин перенес очень тяжело. Это был жестокий удар по самолюбию. Тем более что за все время, что они встречались, дальше поцелуев дело не доходило. Все обещалось только после свадьбы.

После расставания Милехин звонил и писал Виктории по WhatsApp, посылал эсэмэски о том, что ему плохо без нее и у него нервный срыв. Умолял возобновить отношения, но получал отказ. Все номера телефонов, с которых брошенный бойфренд пытался с ней связаться, Виктория блокировала. Через некоторое время парень домогаться перестал. Хотя чувства к пассии в нем не остыли. Только любовь и привязанность трансформировались в злобу и ненависть. Никодим решил отомстить бывшей возлюбленной.

Он знал, что у ее родителей есть деньги: не менее 500 тысяч долларов наличными, а также около миллиона в рублях. И еще ювелирные изделия. О сбережениях предков на черный день проболталась Виктория. Но где отец с матерью хранят кеш, не сказала. Впрочем, ее приятель и не спрашивал.

План мести Милехина не был оригинальным. Он задумал похитить девушку и ее родителей, после чего потребовать выкуп за их жизни под угрозой убийства. Кроме того, вознамерился изнасиловать Викторию. Таков был бы его ответ за прерванные отношения.

К реализации задуманного похититель готовился тщательно, как наемные убийцы в криминальных сериалах. Около месяца отслеживал передвижения девушки и ее родителей, дабы выбрать удобное место и время для похищения. Чтобы не быть замеченным, каждый раз следовал за ними на разных автомобилях, взятых напрокат, – своей машины у Милехина не было. За три дня до похищения он снял на улице Адмирала Фокина однокомнатную квартиру. На улице Толстого арендовал бомбоубежище, расположенное рядом со стадионом, где собирался держать семейство Пресняковых до тех пор, пока они с ним «не рассчитаются».

Как следует из материалов следствия, объявление о сдаче в субаренду объекта гражданской обороны Никодим нашел на сайте в Интернете. Арендатор бомбоубежища взяла деньги и даже не поинтересовалась, зачем парень снимает сырое помещение, где из коммунальных удобств только одна электрическая лампочка. «За сценой просьба не шуметь» – см. стр. 3).

В будущую тюрьму он заранее принес небольшой электросварочный аппарат (впоследствии он ему пригодится. – Прим. авт.). А еще в бомбоубежище была металлическая клетка. Для чего или для кого ее здесь соорудили, неизвестно. Но в этой истории она сыграет свою роль.

Откуда у преступника деньги?

С оружием для устрашения похищенных у Милехина проблем не было. Оружие и боеприпасы были его страстью, он их покупал, еще будучи курсантом Дальрыбвтуза. Забегая вперед, скажем, что во время обыска квартиры Никодима (он жил с бабушкой) были найдены два оптических прицела иностранного производства, карабин «Вепрь-КМ», ружье «Сайга-410К», пистолет «ИЖ 79-9Т», автомат ОС-АК 103 с полной обоймой и десять магазинов с патронами калибра 7,62 (273 шт.), ручные пиротехнические гранаты. А в картонной коробке с надписью «Почта России» хранились три металлических и 14 полимерных магазинов с патронами к автомату Калашникова, один полимерный магазин с 10 патронами для гладкоствольного огнестрельного оружия. Полная машинописная опись арсенала уместилась на шести страницах формата А4. Все оружие было оформлено на Милехина. Притом что охотой он не увлекался…

Но и это еще не все. На квартире похитителя полицейские нашли чистые «корочки» удостоверений сотрудников ФСБ, а также другие документы этого ведомства, в том числе фирменные бланки. Тоже незаполненные. Как выяснилось, бабушка Никодима много лет работала уборщицей у чекистов. Как, зачем и для кого она это собирала, неизвестно. Также неизвестно, воспользовался ли внук «подарками» старушки. Теперь по этому поводу можно строить любые предположения…

За два дня до похищения Милехин взял напрокат у разных компаний две автомашины – Toyota Corolla Axio и Toyota Premio, на которых собирался перевозить похищенных по городу. Кстати, арендованные автомобили были оборудованы GPS-устройствами, позволяющими вести контроль за их местонахождением. О чем Милехин не знал.

Отметим, что следствие так и не установило, откуда у него деньги и как молодой человек зарабатывал на жизнь. Когда друзья и знакомые спрашивали, где он работает, Никодим отшучивался и переводил разговор на другую тему. Иногда говорил, что работает по Интернету и что работа связана с Москвой. Чаще всего пояснял, что у него есть фирма, которая занимается малоэтажным строительством. Но сейчас для компании наступили нелучшие времена и он даже отказался от собственной машины, чтобы суд не наложил на нее арест. Поэтому вынужден передвигаться на арендованных авто. В то же время, как отмечали его знакомые, одевался Милехин хорошо, даже когда учился в вузе. И мобильники у него были дорогие, самых последних моделей.

Умный, внимательный и агрессивный

Милехин не говорил правду даже своему близкому другу, с которым учился в вузе в одной группе по специальности «Организация перевозок и управление на водном транспорте». Все, с кем он общался, характеризовали его как скрытного, осторожного, упертого и настойчивого. В то же время отмечали его ум, внимательность и целеустремленность. Спиртным Никодим не злоупотреблял, если пил, то редко и без фанатизма. Не курил и наркотиками не баловался. Временами был агрессивен, категорически не принимал чужую точку зрения и был очень ревнивым. Об этой черте его характера говорила следователю и Виктория Преснякова. По словам девушки, из-за его патологической ревности она и решила с ним расстаться.

В свою очередь, парень жаловался приятелям, что Вика – девушка домашняя, избалованная богатыми родителями и не приспособленная к семейной жизни. Постоянно требовала цветы и подарки, и непременно дорогие. А он не мог ей обеспечить роскошную жизнь. Пока не мог.

– Вика меня не понимает и не принимает. У нее большие запросы. На этой почве у нас частые ссоры. Ей не я нужен, а только деньги, – признавался Никодим товарищам во время редких посиделок за кружкой пива.

За год до описываемых событий Милехин, видимо, загнанный в угол финансовыми проблемами, занял у приятеля по учебе сначала 700 тысяч рублей, через полгода – еще 300 тысяч, пообещав вернуть с процентами со дня на день. Но так и не вернул.

– Сын был скрытный по характеру, – рассказывала на следствии его мать. – Когда я спрашивала, куда он ходит, с кем общается, отвечал, что ей об этом лучше не знать. И чтобы я не волновалась. В институте Никодим разрабатывал какие-то бизнес-проекты, касающиеся телемедицины (консультации медспециалистов по удаленной связи). С его слов, проектов было много, он их отправлял куда-то по России, а также за рубеж. Ему даже выделяли на них деньги, в том числе и из-за границы. Но какие суммы он получал и кто отправитель, не говорил.

Сначала пристрелю вас, потом – себя

Планируя преступление, Милехин понимал: после похищения девушки и ее родителей его будут искать и непременно задержат, затем осудят и посадят лет на десять как минимум. Но зона не входила в его планы. Парень считал, что в данной ситуации спасение для него – бегство. Но не из Владивостока, а вообще из России. Например, в Таиланд. С этой страной у России нет договора о выдаче преступников. В Таиланде можно было бы отсидеться некоторое время, а потом рвануть в Штаты, в Южную Америку или даже в Австралию. А почему бы и нет? Там тоже русские живут. Доллары у него будут, много долларов… Английский он знает – выучил в вузе. И за океаном его не найдут. Вот только больную бабушку жалко. Она без него долго не протянет. И на мать надежды нет: та занята малолетней дочерью и вторым мужем, с которым у Никодима не сложились отношения. Поэтому он с 13 лет и жил с бабушкой.

Выяснив во время слежки, что родители Виктории почти каждый день ночуют в своем загородном доме в районе станции Океанской, Милехин решил напасть на них 17 сентября, в субботу, в полдень. В это время девушка находилась на занятиях в университете и, как правило, в выходные оставалась в квартире одна.

Собираясь на дело, он взял с собой маску с прорезями для глаз, электрошоковое устройство, скотч-ленту, несколько пар наручников, пиротехнические гранаты, пистолет ИЖ 79-Т и автомат ОС-АК 103. К загородному дому Пресняковых прибыл на автомашине Toyota Premio около 11 часов. Прятаться не стал, поставил машину недалеко от ворот, чтобы были видны все подъезды к коттеджу.

Хозяева дома подъехали в половине третьего. Как только они открыли ворота и заехали на своем «Лексусе» на территорию дома, следом за ними вбежал Милехин с автоматом.

– Выходите из машины, ложитесь на землю, иначе пристрелю, – приказал он супружеской паре, наставив на них оружие.

Увидев вооруженного преступника в маске, Пресняковы испугались. Они поняли: нападение – не розыгрыш. Как только отец Виктории подчинился приказанию и лег на землю, грабитель защелкнул на его руках наручники. С матерью девушки этот номер не прошел. Она вышла из автомобиля, но не стала ложиться на землю, даже когда нападавший надел на нее железные браслеты. Женщина по голосу узнала в грабителе бывшего ухажера дочери и попыталась его оттолкнуть. И тогда Милехин, вывернув ей руку за спину, силой затолкал обратно на заднее сиденье «Лексуса». Женщина заплакала от боли и обиды. После чего опознанный грабитель снял маску – прятаться уже было бесполезно.

– Анна Сергеевна, я же сказал не дергаться – убью! И вы, Павел Николаевич, садитесь в машину. Я не хочу никого убивать, мне кровь не нужна. Но если придется, то я сначала застрелю вас, а потом себя. Мне теперь терять нечего, на зону я не пойду, – сказал Милехин.

Подавленные Пресняковы с заклеенными скотчем ртами всю дорогу безропотно сидели на заднем сиденье, пока их везли на «Лексусе» неизвестно куда. Они не понимали, что происходит. О своих намерениях преступник рассказал, когда доставил похищенных в бомбоубежище, закрыл их в клетке, приковал наручниками к металлическим прутьям и заварил дверь сварочным аппаратом.

– Я любил вашу дочь, но она от меня ушла. Хотя я ее даже пальцем не тронул. И вы это знаете. Я говорил, что мне не нужны ваши жизни. Заплатите мне, и я вас отпущу. Обещаю. Это будет выкуп за свободу и за обиду, которую причинила мне Виктория. Если нет, то живым вам отсюда не выйти. Я вас пристрелю, вы здесь сгниете, и никто вас не найдет, – пригрозил похититель.

– Сколько ты хочешь? – спросил Пресняков.

– Пятьсот тысяч. Долларами. И не меньше.

– У нас нет таких денег. Сто тысяч долларов – это все, что мы можем дать.

– Шутите, Павел Николаевич. У вас есть баксы. И много. Вика рассказывала. Поэтому не тяните резину, если хотите остаться живыми и выйти отсюда. Иначе я буду вас резать по кусочкам, а потом пристрелю. Можете сколько угодно кричать – бесполезно. Об этом подземелье никто не знает. Я еще до дочери вашей доберусь. Но я ее не убью. Я сделаю с ней то, о чем она потом будет с ужасом вспоминать всю жизнь. Подумайте, пока я съезжу за Викой. Вернусь через час, – сказал Милехин и уехал на «Лексусе» Пресняковых, оставив похищенных супругов в кромешной тьме. Ключи от их городской квартиры он нашел в бардачке внедорожника.

Не сообщайте в полицию, иначе убью

Виктория была дома на кухне. Услышав, что кто-то ключами открывает дверь, решила, что приехали родители. Но в квартире появился Милехин. Он приказал ей собираться и идти с ним к машине. Получив отказ, бывший ухажер поднес к ее шее электрошокер. От сильного электрического разряда девушка едва не потеряла сознание. Милехин сковал ее руки наручниками и еще раз приказал следовать за ним.

– У меня пистолет. Будешь кричать – убью. Ты меня знаешь. Твоих родителей я уже изолировал, – спокойно сказал парень.

Увидев в руках Никодима брелок с ключами от отцовского «Лексуса», Вика подумала о самом худшем и подчинилась.

Милехин привез девушку на съемную квартиру на улице Адмирала Фокина. Уложил ее на кровать и привязал заранее приготовленной веревкой. Затем обмотал ноги скотчем. Вырезав из полотенца кусок ткани, засунул его в рот девушки и заклеил сверху клейкой лентой. После чего вернулся в бомбоубежище и сообщил Пресняковым, что их дочь у него в заложниках и если они не скажут, где деньги, то его люди ее убьют. Но сначала вдоволь натешатся молодым женским телом.

Напуганные угрозами, судя по всему, психически нездорового похитителя, Пресняковы рассказали о двух сейфах в их городской квартире, назвали коды к ним. Оставив Анну Сергеевну и Павла Николаевича в бомбоубежище, Милехин поехал за деньгами. Супруги не обманули. Он легко открыл два сейфа. Его добычей стали 580 тысяч долларов США, 700 тысяч рублей, мужские часы стоимостью 300 долларов США, а также ювелирные украшения из золота с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим Пресняковым, составила более 38,5 млн рублей. На ограбление ушло не больше 40 минут.

Вернувшись в подземную тюрьму, Милехин отпустил Пресняковых, пригрозив, что убьет Викторию, если они надумают обратиться в полицию в ближайшие сутки.

– Она сама вернется, если вы не наделаете глупостей, – пообещал похититель. – Я слово держу, вы в этом уже убедились.

Домой освобожденные супруги добрались на своем «Лексусе». Их мучитель уехал на автомобиле Toyota Corolla Axio, который все это время стоял около бомбоубежища. Он поехал на съемную квартиру на улице Адмирала Фокина реализовывать последнюю, самую мерзкую часть своего дьявольского плана. Весь процесс, совершенный изощренными способами, Милехин снял на видеокамеру, чтобы в дальнейшем шантажировать Викторию и ее родителей. Добившись своего, он скрылся в неизвестном направлении.

Полет закончился трагически

Почти трое суток семья Пресняковых (Милехин привез сюда и Вику) просидела в железной клетке. Родственники и друзья, обеспокоенные их безвестным отсутствием, обратились в правоохранительные органы. Мы не станем описывать логистику поисков преступника – это займет много места в газете. Скажем только, что на Никодима Милехина пошла ориентировка по всему Дальнему Востоку. Арендованный автомобиль, на котором он передвигался, был обнаружен на гострассе М-60 Владивосток – Хабаровск благодаря GPS-устройству, которым была оснащена машина. Милехина задержал экипаж ДПС хабаровской ГИБДД в районе стационарного поста недалеко от села Сосновка. При задержании он не оказал сопротивления.

В здание управления уголовного розыска по Хабаровскому краю задержанного доставили 21 сентября около 16 часов в наручниках. Но в кабинете на четвертом этаже наручники с него сняли. Милехину сообщили, что его задержали по ориентировке за совершение нескольких преступлений, в том числе за убийство. В ответ он рассмеялся, сказав, что это шутка и полицейские некомпетентны в этом деле. Потребовал пригласить сотрудников ФСБ. Зачем – не объяснил.

Поведение Милехина показалось полицейским странным. На задаваемые вопросы отвечал несуразно, постоянно двигал стул, на котором сидел, а то и вовсе ложился на пол и говорил, что будет спать. Хабаровские полисмены ждали прибытия сотрудников СУ СК России по Приморскому краю, чтобы передать им задержанного. И Милехин тоже их ждал… По крайней мере, так показалось тем, кто с ним общался в этом кабинете.

Около 22 часов 50 минут случилось непоправимое. Задержанный вдруг резко встал со стула, вскочил на подоконник и выпрыгнул в окно. Один из полицейских схватил его за штанину, но не удержал. Полет с высоты четвертого этажа закончился для Никодима Милехина трагически. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Во время осмотра автомобиля погибшего был найден пакет, в котором находилось 89 купюр по 100 долларов США каждая, 28 купюр по 500 рублей и 20 купюр по 5000 рублей. Еще было несколько украшений с бриллиантами, цепочка с кулоном, браслет, кольцо. И все! Позже следствие установит, что погибший перед тем, как покинуть Владивосток, купил в магазине колье и серьги из белого золота с бриллиантами за 570 тысяч рублей. В этот же день он подарил украшение своей девушке. Но не Виктории.

Куда исчезло больше 500 тысяч долларов из тех, что Милехин похитил из сейфов Пресняковых, осталось загадкой. В своих показаниях сотрудники ДПС утверждают, что автомобиль, на котором передвигался Милехин, с места остановки не перемещался, его двери и стекла не открывались, вещи не досматривались. Также осталось невыясненным, зачем Милехин требовал пригласить сотрудников ФСБ. Что он хотел им сообщить? Или это была его предсмертная игра? Наверное, ответы на эти вопросы мы уже не получим.

В связи с гибелью обвиняемого уголовное дело, возбужденное в отношении него, было прекращено.

* – имена и фамилии некоторых персонажей изменены.

Автор: Сергей КОЖИН