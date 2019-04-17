2007‑й: Год сомнений и надежд Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2006-й год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19, 27 марта, 3 и 10 апреля сего года.

Сегодня в объективе – 2007-й. Ох, что это был за год – вулканический! В марте был арестован тогдашний мэр Владимир Николаев, одна из самых неоднозначных и даже одиозных персон, занимавших кресло главы города. Журналисты часами стояли у здания суда Ленинского района, чтобы сделать снимок «как Николаева ведут в наручниках». А город в итоге остался в режиме безвластия – и это при том, что зима и весна в тот год были невероятно снежными, снега выпало столько, что даже в подземный переход в центре Владивостока невозможно было спуститься по лестнице – она была завалена. Да, непросто нам тогда было – и с погодой, и с городским начальством…

Зато, с другой стороны, это был год предвкушений: впервые нам рассказали о грядущем в 2012-м форуме АТЭС и о том, что будет сделано во Владивостоке к этому историческому моменту. Мы, разумеется, приняли скептический вид и ничему не верили: «Мосты? Да бросьте – тут дороги сделать не способны…»

Это был год и великолепных театральных премьер, вы только вспомните эти названия: «Мою жену зовут Морис», «Биндюжник и Король», «Тетка Чарлея», «Левша» в театре имени Горького, «Детки», «Узник Второй авеню» в театре молодежи, «Кентервильское привидение», «Вий», «Мымрик» – в театре кукол.

В 2007-м во Владивостоке прошла биеннале визуальных искусств, а гостями кинофестиваля «Меридианы Тихого» стали Отар Иоселиани, Сергей Бодров-старший, Людмила Гурченко, Лариса Голубкина!

К нам в город приезжали политик Борис Немцов, великая княгиня Мария Романова, штангист Василий Алексеев. Сам Юрий Башмет играл на палубе «Адмирала Трибуца»! А еще в издательстве «Рубеж» увидела свет первая книга стихов прекрасной поэтессы русской эмиграции Лариссы Андерсен – благодаря усилиям Тамары Калиберовой, журналиста «В», и искусствоведа Александра Лобычева.

Это был год накануне перелома, год ожиданий и неверия, год сомнений и надежд. Владивосток понемногу начинал выходить из спячки.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ