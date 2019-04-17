Переехал в город – потерял сельские выплаты Приморцев проконсультировали по вопросам пенсионного обеспечения

Во сколько лет наступает предпенсионный возраст и какие льготы положены предпенсионерам, какой трудовой стаж необходим для выхода на досрочную пенсию и кто имеет право на получение прибавки за работу в сельской местности?

В Приморье прошла горячая линия по вопросам пенсионного обеспечения, в ходе которой специалисты краевого Отделения ПФР провели свыше 70 консультаций для жителей региона. Ответы на самые задаваемые вопросы публикует «В».

Сергей, г. Находка:

– Включается ли срочная военная служба в страховой стаж для назначения досрочной пенсии?

– В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения установленного возраста выхода на пенсию на общих основаниях, но не ранее 60 и 55 лет (мужчины и женщины).

При исчислении страхового стажа в него включаются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии уплаты страховых взносов в ПФР и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. Периоды военной службы по призыву включению не подлежат.

Анатолий, г. Партизанск:

– Каков стаж необходим для выхода на досрочную пенсию за работу сварщиком? И как узнать свой страховой стаж?

– В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 12 лет 6 месяцев на работах с тяжелыми условиями труда, имеют страховой стаж не менее 25 лет и индивидуальный коэффициент не менее 30 баллов.

Вам рекомендуем ознакомиться со сведениями своего индивидуального лицевого счета, где можно получить информацию о количестве пенсионных баллов, длительности стажа, в том числе для досрочного назначения страховой пенсии, размере страховых взносов, учтенных на индивидуальном лицевом счете в ПФР.

Сегодня это можно сделать несколькими способами. Самый удобный и быстрый – в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), на портале государственных услуг – www.gosuslugi.ru, а также с помощью мобильного приложения «ПФР. Электронные сервисы». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если вы уже зарегистрированы на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан специалисты всех клиентских служб ПФР края осуществляют регистрацию и подтверждают учетную запись гражданина.

Юрий, Надеждинский район:

– Нужно ли обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением на перерасчет выплаты, если при медицинском переосвидетельствовании установлена более низкая группа инвалидности? И с какого времени изменится размер выплат?

– В случае установления более высокой или низкой группы инвалидности перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и ежемесячной денежной выплаты производится без подачи заявления на основании выписки из акта освидетельствования, поступившей в орган Пенсионного фонда от федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

При установлении более низкой группы инвалидности перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и ежемесячной денежной выплаты в сторону уменьшения производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена предыдущая группа инвалидности.

Лариса, г. Артем:

– С какого возраста у человека наступает предпенсионный возраст? Мой муж, 15.04.1963 года рождения, считается предпенсионером?

– Гражданами предпенсионного возраста являются лица в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

С 01.01.2019 к категории граждан предпенсионного возраста относятся женщины, достигшие возраста 51 года и мужчины, достигшие возраста 56 лет (общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году минус пять лет).

Таким образом, ваш супруг может быть отнесен к лицам предпенсионного возраста с момента достижения им 56 лет.

Ольга Сергеевна, Партизанский район:

– Какие льготы полагаются предпенсионерам и как подтвердить указанный статус?

– С 2019 года законодательно введено понятие «предпенсионный возраст». Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста, например, федеральные льготы по отмене налога на недвижимость и налога на землю для мужчин с 60-летнего и женщин 55-летнего возраста.

Появились и новые льготы. Для работодателей вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста. С 1 января 2019 года увеличился максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей – период такой выплаты устанавливается в один год. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять предпенсионерам два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Самому предпенсионеру нет необходимости получать документ, подтверждающий право на льготы, достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, то есть, чтобы воспользоваться льготой освобождения от имущественного налога на жилье, достаточно подать заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос для подтверждения предпенсионного статуса.

Тем не менее получить самостоятельно такую справку можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Для этого в разделе «Пенсия» следует выбрать услугу «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста» и орган предоставления сведений. Результат запроса в виде электронного документа в формате PDF для печати появится в разделе «История обращений».

При необходимости получить сведения на бумажном носителе можно также в любой клиентской службе тероргана ПФР или в МФЦ.

Сергей, Владивосток

– В сентябре прошлого года я уволился с работы, но 1 октября 2018 года вновь устроился. Правомерно ли мне выплачивают пенсию без индексации?

– В соответствии с ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» уточнение факта прекращения пенсионером работы производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно и на основании сведений индивидуального учета.

Страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице. В октябре 2018 года ваш работодатель представил в Пенсионный фонд информацию о работающих у него в сентябре застрахованных лицах, в которую вы включены, так как в сентябре вы еще работали.

В ноябре 2018 года работодатель представил в Пенсионный фонд информацию о работающих у него в октябре застрахованных лицах, в которую вы включены, так как в октябре вы вновь устроились на работу. Поскольку независимо от количества отработанных дней в месяце вы считаетесь работающим, право на выплату пенсии с учетом индексации у вас отсутствует.

Анатолий, Анучинский район:

– Всю жизнь прожил в селе и проработал механизатором, а сейчас переехал к детям в город. Почему мне не дали добавку за сельский стаж?

– По действующему закону добавка за сельский стаж в размере 25 % фиксированной выплаты страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве, во-вторых, он не должен быть работающим. И наконец, он должен проживать на селе. При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО