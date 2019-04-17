Ищете работу в Приморье? Есть 12 тысяч вариантов Общероссийская база актуальных вакансий стала доступна в онлайн-режиме пользователям, живущим в Приморском крае, с 2015 года. Посетив интернет-портал «Работа в России», на сегодняшний день здесь можно ознакомиться почти с 68 тысячами рабочих мест по всей стране, из них 12 тысяч предлагают работодатели Приморья.

Доступ к общероссийской базе вакансий «Работа в России» предоставляется бесплатно, уточняет пресс-служба администрации края. Любой соискатель может зайти на сайт и посмотреть все актуальные вакансии российских работодателей. Портал позволяет поместить свое резюме, а также подписаться и получать рассылку подходящих вакансий.

– Под каждой вакансией расположена интерактивная карта, где можно оценить инфраструктуру будущего места работы, проверить доступность детских садов, расположение школ и медучреждений, – рассказывают в краевом департаменте труда и социального развития.

Кроме того, использование портала удобно и кадровым службам предприятий.

– Компаниям и организациям необходимо ежемесячно информировать службу занятости региона о появляющихся у них вакансиях, это можно сделать при личном обращении либо с помощью почты, в том числе электронной. Однако сегодня достаточно будет самостоятельно поместить список свободных рабочих мест и информацию о самом предприятии на портале «Работа в России», – поясняют специалисты.

Как отмечает и.о. директора департамента Светлана Красицкая, это существенно упрощает процедуру взаимодействия с компаниями-работодателями.

– Вся информация автоматически поступает в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения. Таким образом, работодатели могут рассчитывать на помощь специалистов центров занятости при подборе нужных кадров, – подчеркивает глава ведомства.

Добавим, что для доступа к общероссийской базе вакансий «Работа в России» c мобильных устройств можно использовать одноименное приложение, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Автор: Отдел новостей «В»