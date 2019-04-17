Старшее поколение идет в ногу со временем Более 200 приморских пенсионеров с начала этого года стали участниками программы «Бабушка и дедушка онлайн». Из них 115 человек уже получили свидетельства об окончании компьютерных курсов, еще 113 начинающих пользователей почтенного возраста проходят обучение сейчас, сообщает пресс-служба администрации края.

Традиционно наиболее активны в получении навыков работы с компьютером жители Владивостока. Здесь обучение прошли 60 человек, для 68 пенсионеров занятия продолжаются. Тем не менее компьютерные курсы работают во всех десяти филиалах Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН), уточняют в департаменте труда и социального развития.

Сейчас в муниципалитетах начался прием заявок на участие в краевом этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

– Мы приглашаем на интеллектуальные состязания и выпускников прошлых лет, и тех, кто освоил компьютер и впервые вышел в Интернет уже в этом году, поскольку предусмотрены номинации для новичков и уверенных пользователей, – информируют специалисты ПЦСОН.

Краевой этап компьютерного многоборья 2019 года планируют провести во Владивостоке 7 мая. Победители будут представлять Приморье на Всероссийском чемпионате. В этом году финальные игры пройдут в начале июня в Курске.

Напомним, что проект «Бабушка и дедушка онлайн» начал работать в регионе пять лет назад. За это время свидетельства об окончании бесплатных компьютерных курсов получили 3,3 тысячи пожилых людей. Занимаются с пенсионерами добровольные инструкторы. В некоторых районах обучение ведут волонтеры пожилого возраста, получившие полезные навыки на этих же курсах.

В эту работу активно включилось местное Отделение Пенсионного фонда России. Образовательный проект для старшего поколения «Окно в Интернет» также пользуется популярностью у пожилых приморцев.

Отметим, что развитие этого направления предусмотрено в дорожной карте проекта «Старшее поколение». Это один из пяти разделов национального проекта «Демография», который реализуется во всех регионах России по поручению президента. Раздел «Старшее поколение» предусматривает создание условий для активного, здорового долголетия пенсионеров.

Как подчеркивают в департаменте, знакомство с информационными технологиями влечет за собой изменение качества жизни пожилых людей. Это общение, преодоление социальной и информационной изоляции. Бесплатные компьютерные курсы, организованные во многих муниципалитетах, дают возможность пенсионерам овладеть полезными навыками, сделать свою жизнь разнообразнее.

Информацию о работе компьютерных курсов для пенсионеров можно получить на сайте Приморского центра социального обслуживания населения (pcson.ru) или по социальному телефону 8 (423) 2-604-314.

Автор: Отдел новостей «В»