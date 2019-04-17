В послужном списке – Камрань Воспоминания об опасных буднях в райском уголке

Библиотека дальневосточных военных мемуаров пополнилась уникальной книгой «Белые пески Камрани», написанной заслуженным военным летчиком РФ, гвардии полковником Александром Притчиным. Ее презентация состоялась на минувшей неделе в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького.

С 1983-го по 1987 год Александр Александрович служил в 169-м гвардейском Рославльском смешанном авиационном полку морской авиации, дислоцировавшемся на бывшей американской авиабазе Камрань на территории Социалистической Республики Вьетнам. В те годы наши военные, как писали тогда в газетах, выполняли интернациональный долг во имя сохранения дружбы между СССР и СРВ, а также во имя борьбы с общим врагом – империализмом. Под «общим врагом» подразумевались американские агрессоры. Эзопов язык советской прессы был понятен всем гражданам Советского Союза.

В основе «Белых песков Камрани» – дневниковые записи Александра Притчина, которые он вел с октября 1983 года, с момента перебазирования 169-го гвардейского смешанного авиационного полка с аэродрома «Хороль» в Приморском крае на аэродром «Камрань» в СРВ. Наши тяжелые двухмоторные реактивные многоцелевые самолеты ТУ-16 летели через Корейский пролив с дозаправкой в воздухе.

По словам автора, поводом для написания книги послужили неоднозначные высказывания на различных авиационных форумах, где общаются служившие когда-то в Камрани военные.

– Туристам, бывавшим на отдыхе в современном Вьетнаме, служба в таком райском уголке может показаться сплошным удовольствием. Это далеко не так. Вьетнам тогда только-только начинал подниматься с колен. Разруха после многолетней освободительной войны. Наличие огромного количества неразорвавшихся мин, бомб, снарядов на всей территории полуострова Камрань. Шайки недобитых бандитов. Непривычный тропический климат, отсутствие порой элементарных бытовых условий, антисанитария, тропические болезни, ядовитые и опасные обитатели джунглей. Вот далеко не полный перечень тех «удовольствий», которые нас окружали. В этих условиях необходимо было налаживать службу, летную работу, повседневную деятельность, – рассказал Александр Притчин на презентации своего труда, дополненного дневниковыми записями, воспоминаниями, документами и фотографиями однополчан, которым автор и посвятил «Белые пески Камрани».

На обложке книги фото полуострова Камрань с воздуха, сделанное до 1970 года, когда авиабаза еще принадлежала американцам. На снимке отчетливо видны две взлетные полосы, пересекающие полуостров, каждая 3045 метров. И еще песок береговой линии ослепительно белого цвета. Отсюда, кстати, и лирическое название серьезной книги.

В качестве иллюстраций использованы любительские фотографии, сделанные Александром Притчиным фотоаппаратом «Зенит». В основном это снимки повседневной жизни летчиков и технического персонала базы. Советскую военную технику, правда, снимать запрещали, американскую – пожалуйста.

Большое место в книге отведено крыльевой дозаправке топливом в воздухе, ее технической стороне, методике подготовки летного состава и самого процесса ее выполнения. В настоящее время от крыльевой дозаправки топливом в воздухе отказались. Все меньше остается тех, кто мастерски ею занимался во время службы. Тем интересней будет с ней познакомиться авиаторам дня сегодняшнего.

Несомненно, труд полковника Притчина будет интересен не только его бывшим сослуживцам и нынешним военным, но и курсантам военных училищ и всем, кто интересуется историей Советского Союза и Тихоокеанского флота. Под обложкой «Белых песков Камрани» – огромное количество цифр ранее закрытой статистики, тактико-технических данных самолетов, надводных и подводных кораблей, как советских, так и американских, исторические факты, ранее неизвестные обывателям. И еще здесь собраны случаи из жизни экипажей 169-го гвардейского смешанного авиационного полка, истории веселые, печальные и трагические. Не секрет, что в Камрани осталось много могил наших летчиков. Вечная им память!

Необходимо добавить, что фундаментальный труд «Белые пески Камрани» издан за счет автора, поэтому тираж его невелик, всего 50 экземпляров. Искать спонсоров гвардии полковник Александр Притчин не стал, он не привык ходить с протянутой рукой. Зато существует электронная версия книги, которую можно получить, обратившись к ее автору по адресу: pritchin.aa@yandex.ru.

Автор: Сергей КОЖИН