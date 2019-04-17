Памятник Хо Ши Мину в столице ДФО откроют в июле Работы по установке во Владивостоке монумента в честь первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина начнутся уже в мае. После этого прилегающая территория будет благоустроена. Все работы должны быть завершены к официальному открытию памятника, которое состоится в июле.

В сквере, расположенном в районе домов № 4 и 6 на улице Борисенко, запланированы работы по асфальтированию тротуаров и подъездной дороги, также здесь установят лавочки и урны, высадят растения и установят 14 уличных фонарей. Подготовкой к открытию памятника руководит глава Владивостока Олег Гуменюк.

С инициативой по установке в столице ДФО скульптуры Хо Ши Мина выступили генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам и представители вьетнамской общественности. Расходы по изготовлению памятника, а также его транспортировке в Россию и установке взяла на себя вьетнамская сторона.

Появление монумента вьетнамскому лидеру станет символичным подарком от Владивостока городу-побратиму Хошимину. Принять участие в торжественной церемонии открытия памятника планируют представители администраций крупнейших городов СРВ Хошимина и Хайфона. Помимо их делегаций в празднике будут участвовать генеральный консул Вьетнама во Владивостоке, представители вьетнамской диаспоры и вьетнамские студенты, обучающиеся в вузах нашего города, а также представители МИД России и ветераны ДВМП.

Напомним, что решение об установке во Владивостоке памятника Хо Ши Мину было принято в честь перекрестного Года России и Вьетнама, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

Автор: Отдел новостей «В»