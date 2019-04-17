Крепкого вам здоровья, солдаты Побед В преддверии 74-й годовщины Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие во Владивостоке, получают подарки и искренние слова благодарности.

– По уже сложившейся доброй традиции мы поздравляем ветеранов с Днем Победы. В этом году по решению городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в качестве подарков выбраны денежные сертификаты номиналом 5500 рублей в одну из аптечных сетей нашего города, – рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – Сертификаты действуют в течение двух лет, на них можно приобрести медикаменты, медицинские аппараты и другие товары, необходимые для поддержания здоровья.

Представители городской администрации навещают всех ветеранов по адресам их проживания, поздравляют с наступающим праздником и вручают им денежные сертификаты, информирует пресс-служба мэрии.

А часть фронтовиков, которым, несмотря на преклонный возраст, здоровье позволяет собраться вместе, на минувшей неделе поздравлял глава Владивостока Олег Гуменюк. Встреча мэра и участников Великой Отечественной войны прошла в помещении городского Совета ветеранов.

– Сегодня здесь собрались самые активные ветераны, те, кто по состоянию здоровья смог прийти на встречу. Они до сих пор проводят уроки по патриотическому воспитанию школьников, встречаются со студентами и всегда активно принимают участие в городских праздниках и мероприятиях, – подчеркнул руководитель Совета ветеранов Сергей Кондратенко.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Григорий Вакулишин, Анатолий Кокин, Исаак Ланцман, Лидия Негода, Михаил Нечипорюк, Лидия Игнатьева и Александр Юрьев. У каждого на груди – заслуженные медали. Глава города поздравил всех с наступающим Днем Победы, искренне поблагодарил и вручил подарки.

– Радует, что вы сегодня с нами. Низкий вам поклон и большое спасибо от всех жителей нашего города. Крепкого здоровья и долгих лет жизни, – сказал Олег Гуменюк.

Денежные сертификаты на сумму 5500 рублей в аптечную сеть ветераны приняли с благодарностью.

– Мы все достигли того возраста, когда без лекарств уже никуда. Сертификаты в аптеку – это своевременная и нужная нам поддержка, – признался полковник в отставке Иссак Ланцман.

Отметим, что в год 74-летия Великой Победы подарки от администрации Владивостока получают 292 участника войны. Также их ждут поздравления и подарки от администрации Приморского края.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН