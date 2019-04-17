Весна объявляет ярмарочный сезон открытым Первая в 2019-м общегородская сельскохозяйственная ярмарка развернется во Владивостоке в ближайшую субботу и ознаменует окончательное наступление тепла.

Свою продукцию представят более 200 фермерских хозяйств и местных производителей. На ярмарке можно будет приобрести мед, овощи, фрукты, а также свежую выпечку, мясную и молочную продукцию, рыбу и многое другое. Накануне дачного сезона будет представлен большой выбор семян и саженцев.

Городская администрация приглашает всех желающих посетить продовольственную ярмарку на центральной площади в субботу, 20 апреля, с 9.00 до 18.00 и в воскресенье, 21 апреля, с 9.00 до 17.00. Через неделю торговля в центре города развернется накануне празднования Пасхи в пятницу, 26 апреля.

Автор: Отдел новостей «В»