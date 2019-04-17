Внимательным – книги, концерты и радость Без малого 30 звонков приняли мы в адрес акции «Внимательный читатель» в прошлый четверг. И с удовольствием раздали призы!

Людмила Леонидовна Щепко, выигравшая билеты на выставку в Приморскую картинную галерею «Croisee в картинной галерее», посвященную балету, стала читать «Владивосток», по ее словам, совсем недавно: в последнее время она окончательно разочаровалась в федеральных изданиях, а тут знакомая посоветовала ей обратить внимание на нашу толстушку. Людмила Леонидовна вняла совету и уже год является нашей внимательной читательницей.

Обладательницей билетов на фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», что проходит в Приморской краевой филармонии, стала другая наша читательница Тамара Яковлевна Бойко. А вот Тамара Яковлевна «Владивосток» читает уже без малого 30 лет, причем читает от корки до корки. Собственно, как и другой наш призер, Валентин Васильевич Седых. По его признанию, в молодости он занимался хореографией, так что приз в виде билетов на выставку, посвященную балету, пришелся ему по душе.

А вот Елене Денисюк достался фотоальбом «Проникновение в Приморье» Виталия Беркова. Девушка любит фотографии и, конечно, призу очень обрадовалась.

Книга Натальи Островской «Владивосток мой и нашенский» досталась Вере Диголь, постоянной и многолетней читательнице и подписчице «В». Вместе с мужем Иваном Ивановичем они читают нашу толстушку, что называется, от и до. Кстати, 12 апреля Ивану Ивановичу Диголю исполнилось 70 лет, и Вера Георгиевна заверила нас, что книга от газеты «Владивосток» будет приятным его сердцу подарком.

Ну а теперь мы продолжаем! В этом номере, читатель, вы должны найти фразу «За сценой просьба не шуметь» (не в этом тексте). Затем вам нужно в четверг, 18 апреля, позвонить нам по телефону 2-415-625 с 11.00 до 11.15 и назвать номер полосы и материал, в котором спрятаны эти слова. Победителя ждут билеты на спектакль театра молодежи «Шум за сценой». Кроме того, будут разыграны поощрительные призы – поверьте, тоже весьма приятные.

Билеты можно забрать в редакции в пятницу, 19 апреля, с 11.00 до 15.00. Билеты на дом мы не привозим. Удачи вам!

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН