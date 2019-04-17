«Хаятты» проданы за 3,7 млрд рублей За десять лет на них было потрачено почти 18,5 млрд, из них более 14 млрд рублей – из приморской казны

Два недостроенных пятизвездочных отеля во Владивостоке ушли с молотка за 3,7 млрд рублей. 15 апреля Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги продажи гостиничных комплексов в бухте Золотой Рог и на мысе Бурном. Объекты выставлялись на продажу отдельными лотами. Покупателем обоих признано ООО «Парк-отель «Бурдугуз», сообщили в пресс-службе РАД.

Продажа проходила по поручению АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье»). За отель на Корабельной набережной (здание площадью 6,1 тысячи кв. метров со степенью готовности 60 %) выручили 1,6 млрд рублей. За отель на мысе Бурном (14-этажное здание площадью 36,4 тысячи кв. метров и здание SPA-комплекса площадью 10,2 тысячи кв. метров) покупатель отдаст 2,1 млрд рублей. К каждому объекту прилагается право аренды земельного участка.

– Можно смело сказать, что сегодня состоялось историческое событие, – отметил генеральный директор РАД Андрей Степаненко. – Продажа гостиничных комплексов – одна из самых долгожданных сделок в Дальневосточном регионе и одна из самых важных для Российского аукционного дома. Мы долго шли к этой продаже. Мы уверены, что инвестор максимально использует все достоинства объектов и создаст здесь современные гостиничные комплексы, которые станут центрами притяжения для гостей Владивостока, будут способствовать развитию делового климата и туристического бизнеса Дальнего Востока.

Напомним, что это первая удачная попытка сбыть печально известные приморские недострои. Ранее объекты пытались продать в январе 2019 года. Тогда начальная стоимость отеля на Корабельной набережной составляла 8,35 млрд рублей, минимальная – 5,5 млрд. На мысе Бурном соответственно 7 и 4,9 млрд рублей. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок покупателей.

Траты приморской казны на эти объекты составили 14,3 млрд рублей. В целом же, включая погашение взятых кредитов (заказчиком объектов являлось АО «Наш дом – Приморье», 100 % акций которого принадлежат администрации региона), сумма бюджетных расходов составляет 18,7 млрд рублей.

Активно обсуждать продажу недостроенных отелей в Приморье начали в 2014 году, когда финансирование строительства полностью легло на плечи краевого бюджета (отели изначально возводились к саммиту АТЭС-2012 на федеральные средства). Против продажи тогда выступил губернатор региона Владимир Миклушевский, который решил, что объекты нужно достроить своими силами и продать уже в готовом виде. С тех пор ежегодно в строительство пятизвездочных гостиниц вкладывались миллиарды рублей из краевой казны. Степень готовности объектов от этого не увеличивалась. А бюджетные траты возросли с 5,4 до 18,7 млрд.

Отметим, что Владимир Миклушевский после отставки, произошедшей в 2017 году, был награжден орденом Дружбы (которым награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России) и получил должность ректора Московского политехнического университета.

Кстати

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Kartoteka.ru, ООО «Парк-отель «Бурдугуз» через цепочку юридических лиц владеет «Иркутскэнерго», принадлежащее En+ (крупнейшим акционером этой группы является владелец холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска).

Автор: Отдел новостей «В»