Уточнили, в каких условиях живут интуристы Во Владивостоке продолжается мониторинг гостиниц, принимающих китайских туристов в рамках безвизовых групповых обменов.

Как сообщила пресс-служба края, на этот раз краевой департамент туризма и сотрудники миграционного контроля УМВД России провели совместную проверку в гостинице «Золотой Феникс», расположенной в самом центре Владивостока напротив железнодорожного вокзала. Подобное мероприятие стало уже третьим в этом году.

– Мы на месте уточняем, в каких условиях живут наши гости из Китайской Народной Республики, соответствует ли отель тому, что был официально заявлен туристической компанией для размещения группы. Также коллеги проверяют, регистрирует ли гостиница туристов и подаются ли сведения о прибывших иностранцах в миграционную службу, – пояснил директор департамента туризма Константин Шестаков.

Согласно условиям соглашения о безвизовых групповых обменах в списке каждой группы туристов должна быть указана информация о месте размещения иностранных гостей. Если в ходе проверки выявляют нарушения, то туроператора ждет предупреждение, а в случае повторения ситуации – лишение права принимать безвизовые тургруппы из КНР. В настоящее время в списке уполномоченных на это организаций значится более 50 компаний.

Кроме того, представители миграционной службы проверяют статус сотрудников-иностранцев в заведениях. В «Золотом Фениксе» за работой в кафе застали трех граждан Китая, которые не смогли ни ответить на вопросы, ни представить документы. Все они были задержаны до выяснения обстоятельств.

Отметим, Приморье наряду с Москвой и Санкт-Петербургом стабильно входит в тройку регионов-лидеров по приему китайских граждан. В 2018 году край посетили 365 тысяч туристов из Поднебесной.

Автор: Отдел новостей «В»