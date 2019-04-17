Мыс Кунгасный очистили от мусора Дорожные службы Владивостока продолжают убирать несанкционированные свалки в различных районах города. На прошлой неделе бригада наводила порядок в районе мыса Кунгасного, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают дорожники, зачастую на убранном месте очень скоро вновь образуется свалка. Мешки со строительными отходами, старые автопокрышки и другой мусор выбрасывают недобросовестные граждане на пустырях, откосах, вблизи частного сектора.

«Нередки случаи, когда мусор выбрасывают не просто одним мешком или пакетом, а целыми грузовиками. Так люди пытаются не платить за утилизацию и, конечно, не задумываются о чистоте в городе», – добавляют специалисты.

Напомним, что за сброс и складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах предусмотрены штрафы: на физических лиц – до 3 тысяч рублей, на должностных – до 10 тысяч, а на юридических – до 80 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»