Покупая молоко, не забудьте посмотреть ветсправку Бруцеллез крупного рогатого скота подтвержден в двух личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории Хорольского района, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

О количестве больных коров не сообщается. На территории района государственная ветеринарная инспекция ввела ограничения, препятствующие распространению бруцеллеза. Специалисты призывают жителей края приобретать молочную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов. И напоминают, что больные животные служат основным источником заражения бруцеллезом человека. Передача микробов может произойти при употреблении сырого необеззараженного молока или молочных продуктов, полученных от коров неблагополучного по бруцеллезу хозяйства.

Отметим, ранее случаи бруцеллеза в Приморье были зарегистрированы год назад на территориях Хорольского, Пограничного и Октябрьского районов.

Справка «В»

При заболевании бруцеллезом у человека поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы, а также костно-суставной аппарат, иногда могут проявляться психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться до двух лет и более. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллеза могут привести к инвалидности.

Автор: Отдел новостей «В»