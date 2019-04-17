Во Владивостоке распустились первые тюльпаны На городских клумбах и цветниках в наиболее прогреваемых солнцем местах начали распускаться первые тюльпаны, сообщили в пресс-службе мэрии. «Сейчас полюбоваться их цветением можно в районе улицы Фонтанной», – уточнили в отделе текущего содержания и озеленения администрации краевого центра.

Специалисты также добавляют, что в зиму городскими озеленителями было высажено 60 тысяч луковичных. Благодаря устойчивой теплой погоде уже в ближайшее время цветники заиграют яркими красками на улицах Русской, Спортивной, Светланской и других.

«После того как отцветут луковичные растения, на их место будут высажены однолетние виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы различной палитры», – добавили в отделе текущего содержания и озеленения мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»