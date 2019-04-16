«Приморочка» вступила в борьбу за бронзу. С поражения В чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» началась битва за бронзовые медали. В споре за третье место «Приморочка» сражается с «Тулицей».

Первый матч (всего запланировано пять поединков) начался во Владивостоке, поскольку в регулярном первенстве наши землячки расположились выше «злобного пряника» (так себя именуют тульские спортсменки).

Этот поединок оказался на загляденье острым и напряженным. Жаль только, что завершился он не в пользу дальневосточной команды. Для выявления победителя на паркете спорткомплекса «Олимпиец» пришлось использовать пять партий.

Стартовый отрезок проходил в равной борьбе. Редко когда командам удавалось оторваться больше чем на одно очко. Так было до отметки 20:20. Но концовку «Приморочка» завершила рывком в пять безответных мячей – 25:20.

Казалось, что девушки Владивостока обыграют своих визави легко и непринужденно. Однако уже во втором сете для нашей команды прозвенел тревожный звонок. Сначала наши волейболистки проигрывали 10:18. Потом последовали замены на площадке, которые принесли свои плоды. «Приморочка» смогла сократить отставание до двух очков – 20:22. Затем игра напоминала качели – каждая из сторон имела шанс на победу. Однако хозяйки одержали волевую победу в партии, завершив ее рывком в шесть удачных атак. На табло засветились цифры 26:24. Вот тут бы и надо было сделать выводы. Но не случилось.

«Злобный пряник» в третьей партии преподнес сюрприз. Гости с самого начала завладели инициативой и стали буквально громить хозяек. Нашему тренеру Константину Приходько пришлось использовать все тайм-ауты и замены спортсменок. Но ход поединка уже был изменен, а удача находилась на стороне «Тулицы» – 14:25.

В четвертой партии дебют остался за «Приморочкой». Однако уже в середине сета «Тулица» смогла переломить игру и вновь вышла вперед. Преимущество гостей достигало четырех очков. Наши спортсменки сумели выравнять игру и сократить отставание до минимума. К сожалению, в концовке сил у приморских волейболисток уже не осталось. Поражение в этом сете со счетом 23:25 вывело матч на тай-брейк.

Почувствовав вкус победы, в короткой партии тулячки сразу сломили сопротивление «Приморочки». Уже к середине игрового отрезка они не оставили шансов хозяйкам. Успешные одиночные удары девушек Владивостока не могли исправить ситуацию. Потому что гости отвечали минимум двумя-тремя результативными атаками. Проиграв в пятой партии со счетом 9:15, владивостокский клуб потерпел поражение в матче.

– Игра была нервная, – пытался найти оправдание неудачному исходу главный тренер «Приморочки» Константин Приходько. – После того как мы повели 2:0, в третьей партии уступили за счет своей расслабленности и ранней веры в победу. А в четвертом сете нам уже просто не хватило сил. В этом причина поражения. Считаю, что «Тулица» сегодня на зубах вытаскивала доигровочные мячи в защите и атаке, чего мы не сделали. Поэтому такой печальный для нас результат. Это борьба за медали. И если не будет характера, не будет борьбы и отдачи по полной программе, то такие партии и матчи будут проиграны. Надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы и в дальнейшем покажем достойную игру.

Автор: Николай КУТЕНКИХ