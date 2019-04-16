В галерее прозвучит послание… В залах Приморской картинной галереи 19 апреля состоится премьера кантаты Игоря Загорского «Послание Святого Апостола Павла» в исполнении камерного ансамбля «Спас Преображение».

Стихи, которые положены в основу кантаты, в период 60–63-го годов от Рождества Христова написаны апостолом Павлом, основателем Ефесской церкви, который впервые посетил Ефес около 54-го года при своем возвращении в Иерусалим из второго благовестнического путешествия.

Знакомство с Посланием святого апостола Павла в синодальном переводе стало возможным благодаря содействию Русского библейского общества и Священного православного Синода во Владивостоке.

Исполнят кантату Леонид Вайман (скрипка), Даниил Тютюнник (альт), Степан Меньшойкин (фортепиано), Ольга Ковтунович (сопрано).

Автор: Отдел новостей «В»