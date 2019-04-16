Победителю предложат расписать стену Во Владивостоке начался прием заявок на очередной – уже пятый по счету – конкурс русской каллиграфии «Ять».

Как рассказали в Приморском краевом центре народной культуры, конкурс традиционно проводится ко Дню славянской письменности и посвящен памяти создателей славянской письменности – святых Кирилла и Мефодия. Его задача – напомнить об истоках нашей культуры, об общности славянских народов, показать, что буквы русского алфавита столь же изысканны и совершенны в начертании, как японские или китайские иероглифы, традиционно сочетающиеся в представлении публики со словом «каллиграфия».

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Слово – образ», «Любимое четверостишие или цитата», «Цитата из Библии», «Инициал (заглавная буква) в рукописном тексте», «Шрифтовая композиция, экслибрис». Есть также специальный приз фонда «Русский мир».

Следует отметить, что за 4 года интерес к конкурсу значительно вырос. В 2018 году кроме мастеров из Приморья заявки на участие в конкурсе подали мастера из других стран: Южной Кореи, Индии, Китая, Нидерландов и Японии.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Победители будут выбраны в двух возрастных категориях: среди участников 7–16 лет и старше 17 лет.

Прием заявок продлится до 15 мая, после чего члены жюри отберут лучшие работы и объявят победителей. В целях популяризации любви к красивому письму победителю также будет предложено художественно расписать стену во Владивостоке.

Автор: Отдел новостей «В»