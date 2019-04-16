Задорная да молодежная Выставка работ молодых художников Владивостока открылась в залах Приморского отделения Союза художников России. И она полностью отвечает своему названию «Молодежная» – столько в залах экспериментов, неожиданных решений, новых тем… Здесь чувствуются задор и готовность не только показать себя, но и удивить, ведь молодости всегда свойственно желание эпатажа, стремление выделиться.

– Отправляясь на выставку произведений искусства, каждый зритель справедливо думает, что он получит удовольствие от просмотра, – улыбается искусствовед Юлия Климко. – И в целом он прав, если речь идет об академическом искусстве, которое стремится дарить встречу с прекрасным, будить яркие эмоции, окрашенные радостью, восторгом и наслаждением. Опытный мастер всегда создаст гармоничную композицию, которая подарит визуальное удовольствие зрителю. Выставка же молодых художников, как правило, полна сюрпризов самого разного рода.

Например, молодой художник может маскировать неудачи пространственного решения картины под художественный замысел. В то же время молодым людям свойственно генерировать множество идей, которые яркостью и необычностью компенсируют шероховатость исполнения. Смелость и отвага ложатся в основу механизма создания искусства молодых. Как весенний ветер приносит свежесть, так молодые дарят веру в будущее.

В случае с молодыми художниками, которые представляют свои работы на «Молодежной», можно отметить ту самую смелость, которая балансирует между абсолютной откровенностью и отсутствием запретных тем у молодых людей. Сможет ли эта характерная черта завоевать уважение и признание у зрителя? Посмотрим… Возможно, художники прибегают к заведомо щекотливым темам, чтобы исследовать свои собственные границы дозволенного без оглядки на окружающих, а возможно, провоцируют зрителя Владивостока, напоминая, что живопись помимо прочих задач ставит перед собой необходимость фиксировать образы современности. Важно помнить о способности человека рефлексировать, распутывая социальные клубки проблем, одновременно намечая направление, которое способствует развитию общества, а не его регрессу.

Вот художница Анастасия Шиверских представляет проект эротических набросков «Ателье», выполненный по мотивам пьесы Булгакова «Зойкина квартира». В некоторых графических работах легко узнаются главные герои пьесы, обстановка, атмосфера пьесы, но в данном случае Анастасия не иллюстрирует пьесу, а указывает на повторяемость сюжетов в отношениях людей. Ольга Мишукова, Александра Анюхина, Мария Апаликова, Ангелина Мариупольская, Глеб Нестреляев, Дарья Павлова, Анатолий Расстреляев, Тамара Перепелкина, Наталья Русанова, Дарья Фищук, Ольга Хатамова, Дарья Шошина – художники так или иначе касаются норм морали и этики через изображение обнаженных тел. Есть ли место стыду, где это место и есть ли еще стыд? Или сегодня должны обсуждаться другие причины для стыда? Вадим Сильно обращает на себя внимание экспрессивностью образов, отсылая к творчеству классиков искусства ХХ века. Татьяна Бражник, Станислава Вернер, Владимир Ершов, Петр Литвинцев, Злата Мулярская, Валерия Торогинская, Виктория Шарманкина пытаются показать, как меняется восприятие природы и пейзажа. Или не меняется. Можно ли по пейзажной живописи судить о современном обществе? Кристина Ровная, Виктория Радюкова и Михаил Петров через портреты поднимают важную тему психологизма в изобразительном искусстве. Жизнеспособны ли традиции академической портретной живописи в обществе, где селфи становится самым используемым инструментом для подчеркивания внешней привлекательности? На эти и другие вопросы невозможно ответить односложно и однозначно. Искусство оживает, становится понятнее и ближе, когда мы о нем говорим. Можно предположить, что среди художников выставки «Молодежная» есть те самые радикалы от искусства, которые способны изменить мир.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ