Остановки очищают от грязи и клея Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к помывке остановочных павильонов.

Последние дни дорожники трудились на Светланской, Крыгина, Гоголя, Некрасовской и проспекте 100 лет Владивостоку, сообщили в пресс-службе мэрии.

«При помывке остановок рабочим приходится сначала снимать объявления, а затем смывать клеевую основу. Помывка одного павильона занимает порой несколько часов, все зависит от того, насколько остановка заклеена незаконными объявлениями», – отметили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Напомним, что в рамках санитарного двухмесячника спецтехника и рабочие городского предприятия МБУ «СГТ» ежедневно наводят порядок на улицах города. Круглосуточно ведется механизированная очистка дорог, рабочие убирают прибордюрную полосу, пешеходные зоны, лестницы, виадуки и следят за состоянием урн. Городские озеленители наводят порядок на клумбах, цветниках, откосах и в скверах. К наведению чистоты в городе присоединяются также управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности, а также неравнодушные граждане.

Автор: Отдел новостей «В»