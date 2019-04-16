Как не стать жертвой виртуальных мошенников Молодежи Владивостока продолжают рассказывать о том, как безопасно пользоваться Всемирной сетью. На прошлой неделе студенты городских колледжей узнали о видах интернет-угроз и методах защиты.

Занятия провела эксперт всероссийского проекта «Безопасный Интернет», член адвокатской палаты Елена Соловьева, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр».

Организаторы отмечают, что разработанная образовательная программа особенно полезна для подростков. Им в легкой и доступной форме объясняют на конкретных примерах о ловушках, которыми пользуются злоумышленники в цифровом пространстве с целью незаконного обогащения.

Чтобы не стать жертвой мошенников, юношам и девушкам посоветовали, например, внимательнее относиться к своим персональным данным, размещаемым в глобальной сети. Елена Соловьева отметила, что для защиты своих данных прежде всего нужно создать надежный пароль.

«Должна быть комбинация букв, цифр и других допустимых знаков. Чтобы пароль был надежным, никому не сообщайте его. Используйте антивирусные программы и анализируйте все предложения, которые вам приходят на электронную почту, смотрите, от кого оно пришло, так вы сможете обезопасить себя от мошеннических сайтов-клонов», – обратилась эксперт к слушателям.

В ходе подобных уроков студенты также узнают о том, что в интернет-пространстве запрещены клевета и оскорбление личности. За такие правонарушения можно понести как административную, так и уголовную ответственность.

Автор: Отдел новостей «В»