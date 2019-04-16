Замечания учли, недочеты устранили Глава Владивостока Олег Гуменюк побывал еще в трех квартирах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как напомнили в пресс-службе мэрии, все жилые помещения находятся в поселке Трудовое и во всех ранее глава города нашел недочеты.

«В одной из квартир были некачественно наклеены обои, в другой увидел щели около балконной двери, в третьей двери были установлены неровно, – отметил Олег Гуменюк. – Я уже говорил, что вижу абсолютно все недоделки. Принимать такое не буду, лучше переделывайте сразу».

В этих квартирах подрядчики учли все замечания и оперативно их устранили. В ближайшее время дети-сироты получат ключи и смогут отпраздновать новоселье.

«Вижу, что поработали и услышали меня, – обратился глава города к подрядчикам, – замечаний нет. Зато есть уверенность, что будущим хозяевам все понравится и им будет комфортно. А это самое главное».

К приобретаемым квартирам действительно предъявляются жесткие требования. Как уже писал «В», многоквартирный жилой дом, в котором расположено жилое помещение, должен быть построен не ранее 1960 года, а общая площадь квартиры не может быть менее 30 квадратных метров. В квартире должны быть минимум одна комната, кухня, санузел или ванная комната и туалет, прихожая. Жилое помещение должно быть пригодным для заселения и постоянного проживания граждан, не требовать капремонта, не нуждаться в текущем ремонте. Стены должны быть окрашены или оклеены обоями, на кухне и в санузле может быть керамическая плитка или стеновые панели.

В квартире обязательно должны быть установлены межкомнатные двери, покрытие пола – линолеум, ламинат, паркет, ковролин или плитка ПВХ. В кухне обязательно должна быть газовая или электрическая плита, а в санузле – ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, полотенцесушитетель.

Напомним, что в феврале текущего года администрация Владивостока объявила аукционы на приобретение 23 жилых помещений. В результате электронного аукциона заключен 21 муниципальный контракт с пятью поставщиками. До конца апреля будет проведена экспертиза и приемка приобретаемых жилых помещений, которые передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Автор: Отдел новостей «В»