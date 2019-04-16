Не рассчитала силы Туристке, заблудившейся в Шкотовском районе Приморья, оказали помощь спасатели.

Как сообщила пресс-служба приморского главка МЧС, рано утром 11 апреля на телефон оперативного дежурного поступило сообщение с просьбой оказать помощь заблудившейся в районе Ливадийского хребта молодой женщине, отправившейся в поход.

Спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда связались с потерявшейся туристкой и объяснили по телефону, как определить свои координаты. Вскоре координаты были получены, спасатели прибыли в село Рождественка и почти за час нашли девушку. Медицинская помощь ей не потребовалась. Спасенная рассказала, что занимается туризмом и ведет активный образ жизни. В этот раз туристка путешествовала по маршруту гора Ливадийская – гора Лысый Дед и не рассчитала свои силы.

Автор: Отдел новостей «В»