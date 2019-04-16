Навели порядок и подарили гнома В минувшую субботу, 13 апреля, во Владивостоке состоялась акция «Добрый субботник». Как сообщили в пресс-службе мэрии, неравнодушные граждане убрали территорию краевой детской клинической больницы № 2 на улице Приморской, 6.

Несмотря на пасмурную погоду, во дворе детской больницы на очистке территории работали несколько десятков человек: представители благотворительного фонда «Счастливые дети», специалисты и волонтеры муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр». Также на призыв создать уютные уголки для игр и отдыха детям откликнулись врачи, работающие в японском реабилитационном центре «Хокуто». Все вместе сначала провели зарядку на свежем воздухе, а затем в течение двух часов наводили порядок и белили бордюры на территории детской больницы.

«Мы всегда поддерживаем такие акции жителей Владивостока. С радостью приняли участие и в «Добром субботнике». Теперь маленьким пациентам будет комфортно гулять. Так что выходите на субботник», – поделился впечатлениями господин Осима Масао, генеральный директор реабилитационного центра «Хокуто».

В итоге территория детской больницы на глазах приобрела благоустроенный вид. Последний штрих добавили иностранные врачи – украсили площадку, куда выходят на прогулку маленькие пациенты отделения отказников в возрасте до 4 лет. Они подарили больнице новую садовую фигуру – улыбающегося гнома.

Отметим, что уже на этой неделе, 20 апреля, состоится общегородской субботник. Всех жителей Владивостока приглашают принять участие в санитарной уборке и навести порядок около своих домов.

Автор: Отдел новостей «В»