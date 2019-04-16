СМИ обсуждают возможность встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке Президент РФ Владимир Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме «Один пояс, один путь», сообщает информационный портал «РБК» со ссылкой на агентство Yonhap.

Предполагается, что тогда же в столицу региона приедет и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын для проведения личной встречи. Есть вероятность, что встреча действительно состоится, не исключает РБК.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что визит Ким Чен Ына давно обсуждается и готовится, однако конкретные сроки называть не стал.

Встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который состоялся в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.

Автор: Отдел новостей «В»