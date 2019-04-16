Ветеранам предлагают осмотр Углубленный медицинский осмотр проходят инвалиды и участники войны, солдаты последнего военного призыва, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников войны, а также труженики тыла, живущие во Владивостоке и Приморье. В этом году диспансеризацию в крае пройдут 3272 человека из этих категорий, сообщила пресс-служба края.

Большая часть ветеранов уже прошла ежегодный медицинский осмотр, врачи навещали их на дому.

Для комфортного прохождения ветеранами диспансеризации в Приморье созданы 48 мобильных врачебных бригад, состоящих из терапевта, невролога и хирурга. Специалисты выезжают на дом, в том числе в отдаленные населенные пункты для осмотра пациентов и проведения лабораторных исследований, ЭКГ и УЗИ.

По словам главного врача владивостокской поликлиники № 4 Галины Горшуновой, завершается комплексное обследование ветеранов в Советском районе столицы Дальнего Востока.

– На сегодняшний день к нашей поликлинике приписаны 72 человека, которые относятся к льготной категории. Диспансеризацию ветеранов начали еще в конце февраля и завершить комплексное профилактическое обследование планируем в соответствии с утвержденным графиком диспансеризации – к майским праздникам, – сообщила она.

Автор: Отдел новостей «В»